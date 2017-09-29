Жителей Красноярского края предупредили о гололеде

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Красноярск, 29 сентября. В ближайшие дни на трассах Красноярского края возможен гололед, автолюбителей просят подготовить автомобили к эксплуатации в зимний период. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

По данным ведомства, в ближайшие дни на дорогах края может появиться гололед, что приведет к риску возникновения аварийных ситуаций.

Напомним, накануне режим ЧС из-за снегопада и заморозков ввели в ряде районов Хакассии. Выпавший снег нанес значительный ущерб сельскому хозяйству региона, по предварительным данным ущерб агропромышленному комплексу Хакассии может достигнуть 150 млн рублей, сообщает Газета.ru.