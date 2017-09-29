Элитные боевики «Аль-Каиды» уничтожены в Алеппо

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Алеппо, 29 сентября. В Алеппо зачищен спецназ «Аль-Каиды»1* (запрещена в РФ). Бойцы Ливанского сопротивления уничтожили спецгруппу террористов, пытавшихся проникнуть сквозь линию фронта.

Террористы попытались напасть на пункт отряда «Хезболлы» в районе Башкой севернее Алеппо, сообщает ИА «Новостной фронт». Появилась информация, что эта группа из 11 человек являлась одним из элитных спецназов в составе «Джебхат ан-Нусры»2* (запрещена в РФ). Боевики смогли подобраться к позициям «Хезболлы» на расстояние в несколько сотен метров и открыть огонь.

Диверсия не увенчалась успехом, были ликвидированы шесть террористов. Остальным пришлось отступить. Наблюдение при помощи беспилотника позволило отследить путь отступления и вычислить опорный пункт боевиков в одном из зданий в районе Тель-Насибина. В дальнейшем он был успешно уничтожен спецгруппой с применением противотанкового ракетного комплекса.

1 Организация запрещена на территории РФ.

2 Организация запрещена на территории РФ.