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Новости Сирии
Элитные боевики «Аль-Каиды» уничтожены в Алеппо
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    Элитные боевики «Аль-Каиды» уничтожены в Алеппо

    6:13  29 Сентября 2017
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    Элитные боевики «Аль-Каиды» уничтожены в Алеппо

    Алеппо, 29 сентября. В Алеппо зачищен спецназ «Аль-Каиды»1* (запрещена в РФ). Бойцы Ливанского сопротивления уничтожили спецгруппу террористов, пытавшихся проникнуть сквозь линию фронта.

    Террористы попытались напасть на пункт отряда «Хезболлы» в районе Башкой севернее Алеппо, сообщает ИА «Новостной фронт». Появилась информация, что эта группа из 11 человек являлась одним из элитных спецназов в составе «Джебхат ан-Нусры»2* (запрещена в РФ). Боевики смогли подобраться к позициям «Хезболлы» на расстояние в несколько сотен метров и открыть огонь.

    Диверсия не увенчалась успехом, были ликвидированы шесть террористов. Остальным пришлось отступить. Наблюдение при помощи беспилотника позволило отследить путь отступления и вычислить опорный пункт боевиков в одном из зданий в районе Тель-Насибина. В дальнейшем он был успешно уничтожен спецгруппой с применением противотанкового ракетного комплекса.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    2 Организация запрещена на территории РФ.

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    Автор: Алексей Громов
    #сирия #алеппо
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