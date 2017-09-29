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Сирия: в Восточный Алеппо возвращается жизнь
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    Сирия: в Восточный Алеппо возвращается жизнь

    5:42  29 Сентября 2017
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    Сирия: в Восточный Алеппо возвращается жизнь

    Алеппо, 29 сентября. Освобожденный в конце прошлого года Восточный Алеппо продолжает напоминать  руины, но мирная жизнь постепенно возвращается в город. Об этом на сайте издания «Красная звезда» сообщает побывавший в Алеппо Владимир Мохов.

    По данным издания, техника расчистила улицы Восточного Алеппо. Но по сторонам от дорог остаются тысячи квадратным метров разрушенных строений.

    Мохов отмечает, что после освобождения города от формирований так называемой «умеренной оппозиции» горожане потребовали от международной коалиции компенсировать нанесенный боевиками ущерб. Но пока помощь в восстановлении мирной жизни в Восточном Алеппо оказывает только Россия.

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    Автор: Алексей Громов
    #сирия #восстановление #восточный алеппо
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