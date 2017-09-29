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Весь мир
Сирия: российские саперы приступили к разминированию Дейр эз-Зора
Весь мир
Сирия: российские саперы приступили к разминированию Дейр эз-Зора
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    Сирия: российские саперы приступили к разминированию Дейр эз-Зора

    5:09  29 Сентября 2017  /обновлено: 5:34  29 Сентября 2017
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    Сирия: российские саперы приступили к разминированию Дейр эз-Зора

    Дамаск, 29 сентября. Саперы Международного противоминного центра ВС РФ начали гуманитарное разминирование Дейр эз-Зора, в город прибыли 170 военнослужащих, переброшено 40 единиц специальной техники. Об этом со ссылкой на Минобороны России сообщает ТАСС.

    Первым делом саперы разминируют ведущие к больницам, объектам социальной инфраструктуры, водо- и электроснабжения дороги. Пока работа ведется на окраинах города.

    «В настоящее время для обеспечения безопасности гуманитарных конвоев, направляемых в город Дейр-эз-Зор, группы инженерной разведки и разминирования выполняют работу по очистке дорог, обочин и прилегающих зданий на подъездах к городу и его окраинах», — цитирует сообщение Минобороны агентство.

    Только за первые дни российские саперы проверили восемь зданий, более восьми км дорог и порядка трех гектаров территории. При этом специалисты Центра обнаружили и уничтожили около 100 самодельных взрывных устройств и 1,5 тыс. взрывоопасных предметов. Всего в Дейр эз-Зоре и прилегающих населенных пунктах российским саперам, по предварительным оценкам, предстоит разминировать до 1,5 тыс. га территории.

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    Автор: Алексей Громов
    #россия #сирия #дейр эз-зор #саперы #разминирование
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