Сирия: российские саперы приступили к разминированию Дейр эз-Зора

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Дамаск, 29 сентября. Саперы Международного противоминного центра ВС РФ начали гуманитарное разминирование Дейр эз-Зора, в город прибыли 170 военнослужащих, переброшено 40 единиц специальной техники. Об этом со ссылкой на Минобороны России сообщает ТАСС.

Первым делом саперы разминируют ведущие к больницам, объектам социальной инфраструктуры, водо- и электроснабжения дороги. Пока работа ведется на окраинах города.

«В настоящее время для обеспечения безопасности гуманитарных конвоев, направляемых в город Дейр-эз-Зор, группы инженерной разведки и разминирования выполняют работу по очистке дорог, обочин и прилегающих зданий на подъездах к городу и его окраинах», — цитирует сообщение Минобороны агентство.

Только за первые дни российские саперы проверили восемь зданий, более восьми км дорог и порядка трех гектаров территории. При этом специалисты Центра обнаружили и уничтожили около 100 самодельных взрывных устройств и 1,5 тыс. взрывоопасных предметов. Всего в Дейр эз-Зоре и прилегающих населенных пунктах российским саперам, по предварительным оценкам, предстоит разминировать до 1,5 тыс. га территории.