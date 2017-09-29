Сенат США утвердил Джона Хантсмана на должности посла в России

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Вашингтон, 29 сентября. Сенат США утвердил назначение Джона Хантсмана на должности посла в России. Об этом сообщается в официальном микроблоге верхней палаты Конгресса в Twitter.

«Сенат утвердил Джона Хантсмана-младшего из штата Юта послом Соединенных Штатов в Российской Федерации», — сообщает сенат.

Москва уже дала предварительное согласие на работу Хантсмана в России. Сам дипломат назвал свое новое назначение честью и заявил, что с нетерпением ждет работы в России.

Посол России в США Анатолий Антонов поздравил Джона Хантсмана с назначением. Российский дипломат пожелал американскому коллеге успехов в восстановлении двусторонних отношений, сообщает RT.

Напомним, Джон Хантсман с 2005 по 2009 год занимал пост губернатора штата Юта. C 2009 года он в течение трех лет работал послом Соединенных Штатов в Китае.