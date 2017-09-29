Власти Красноярска назвали самый благоустроенный район города

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Красноярск, 29 сентября. Власти города назвали самый благоустроенный район Красноярска и самый зеленый двор жилого дома. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Самым благоустроенным в Красноярске признан Советский район. Второе и третье место достались Ленинскому и Центральному районам.

Всего в конкурсе было 23 номинации, самой популярной из которых стала номинация «Самый зеленый двор жилого многоквартирного дома». Заявки на участие в ней подали сразу 900 дворов Красноярска.

Пресс-служба города отмечает, что призовой фонд конкурса составил 5 млн рублей. Всю сумму организаторы распределят между победителями в различных номинациях.