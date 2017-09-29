Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск
Закрыть
Весь мир
Сирия: российские саперы приступили к разминированию Дейр эз-Зора
Общество
Новую кемеровскую достопримечательность показали в эфире Первого канала
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Новую кемеровскую достопримечательность показали в эфире Первого канала

    4:23  29 Сентября 2017  /обновлено: 5:16  29 Сентября 2017
    708

    Новую кемеровскую достопримечательность показали в эфире Первого канала

    Кемерово, 29 сентября. В эфире передачи «Вечерний Ургант» на Первом канале показали новую кемеровскую достопримечательность.

    Стела «Я люблю Кемерово» попала в кадр благодаря фотографии, на которой рядом с достопримечательностью позирует известный певец Валерий Сюткин. Комментируя фотографию, ведущий телепередачи Иван Ургант предположил, что Сюткин был в Кемерово на гастролях, купил магнит на холодильник и теперь ждет попутную фуру до Москвы.

    По данным местных СМИ, стела «Я люблю Кемерово» установлена на улице Рукавишникова в феврале 2017 года.

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Алексей Громов
    #первый канал #кемерово #ургант
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017 104517

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017
        29542

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        43286

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017
        23738

        Саакашвили спрятался от СБУ и полиции на львовском книжном форуме

        18:21 13 Сентября 2017
        9040
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Путин: Зоны деэскалации стали прологом для прекращения войны в Сирии

        Путин: Зоны деэскалации стали прологом для прекращения войны в Сирии

        22:47   28 Сентября 2017
        146
        Последствия взрыва в Калиновке: минус $800 млн и дефицит боеприпасов

        Последствия взрыва в Калиновке: минус $800 млн и дефицит боеприпасов

        19:24   28 Сентября 2017
        928
        Путин прибыл в Турцию, чтобы обсудить с Эрдоганом Сирию

        Путин прибыл в Турцию, чтобы обсудить с Эрдоганом Сирию

        18:55   28 Сентября 2017
        347
        Операция ВКС РФ против ИГ в Сирии: эксперты об итогах работы российской авиации в САР

        Операция ВКС РФ против ИГ в Сирии: эксперты об итогах работы российской авиации в САР

        17:51   28 Сентября 2017
        830