Новую кемеровскую достопримечательность показали в эфире Первого канала

В Избранное

Кемерово, 29 сентября. В эфире передачи «Вечерний Ургант» на Первом канале показали новую кемеровскую достопримечательность.

Стела «Я люблю Кемерово» попала в кадр благодаря фотографии, на которой рядом с достопримечательностью позирует известный певец Валерий Сюткин. Комментируя фотографию, ведущий телепередачи Иван Ургант предположил, что Сюткин был в Кемерово на гастролях, купил магнит на холодильник и теперь ждет попутную фуру до Москвы.

Спасибо, Кемерово! Спасибо, Анжеро-Судженск! #ВалерийСюткин #Сюткин #рокнролл #АнжероСудженск #Кемерово #Love A post shared by Сюткин Валерий (@syutkin_valeriy) on Sep 23, 2017 at 10:45pm PDT

По данным местных СМИ, стела «Я люблю Кемерово» установлена на улице Рукавишникова в феврале 2017 года.