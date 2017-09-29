Новую кемеровскую достопримечательность показали в эфире Первого канала
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Кемерово, 29 сентября. В эфире передачи «Вечерний Ургант» на Первом канале показали новую кемеровскую достопримечательность.
Стела «Я люблю Кемерово» попала в кадр благодаря фотографии, на которой рядом с достопримечательностью позирует известный певец Валерий Сюткин. Комментируя фотографию, ведущий телепередачи Иван Ургант предположил, что Сюткин был в Кемерово на гастролях, купил магнит на холодильник и теперь ждет попутную фуру до Москвы.
По данным местных СМИ, стела «Я люблю Кемерово» установлена на улице Рукавишникова в феврале 2017 года.