Посмотревшие «Матильду» депутаты ГД поделились впечатлениями

В Избранное

Москва, 29 сентября. Депутаты Госдумы на организованном по просьбе комитета по культуре закрытом показе в ГУМе посмотрели филь Алексея Учителя «Матильда» и стали лучше относиться к Николаю II.

После просмотра фильма зампред комитета по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов назвал «Матильду» замечательным фильмом. Парламентарий заявил, что никакого запрещения картины «не может быть», сообщает ТАСС.

Председатель комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов рассказал, что безуспешно пытался найти в «Матильде» признаки оскорбления чувств верующих. Нилов отметил, что после картины Учителя посмотрел на Николая II другими глазами, поскольку император оказался «гораздо лучше».

Мнение коллеги разделила депутат Елена Доренко.