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Общество
Посмотревшие «Матильду» депутаты ГД поделились впечатлениями
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    Посмотревшие «Матильду» депутаты ГД поделились впечатлениями

    6:59  29 Сентября 2017
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    Посмотревшие «Матильду» депутаты ГД поделились впечатлениями

    Москва, 29 сентября. Депутаты Госдумы на организованном по просьбе комитета по культуре закрытом показе в ГУМе посмотрели филь Алексея Учителя «Матильда» и стали лучше относиться к Николаю II.

    После просмотра фильма зампред комитета по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов назвал «Матильду» замечательным фильмом. Парламентарий заявил, что никакого запрещения картины «не может быть», сообщает ТАСС.

    Председатель комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов рассказал, что безуспешно пытался найти в «Матильде» признаки оскорбления чувств верующих. Нилов отметил, что после картины Учителя посмотрел на Николая II другими глазами, поскольку император оказался «гораздо лучше».

    Мнение коллеги разделила депутат Елена Доренко.

    «Я не поклонница Николая II, но после просмотра фильма я стала лучше к нему относиться», — заявила Доренко.

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    Автор: Виталий Малясев
    #госдума #матильда #учитель #показ
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