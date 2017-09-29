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Истребители ВКС РФ 9 раз за неделю перехватывали самолеты-разведчики у границ России
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    Истребители ВКС РФ 9 раз за неделю перехватывали самолеты-разведчики у границ России

    11:42  29 Сентября 2017
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    Истребители ВКС РФ 9 раз за неделю перехватывали самолеты-разведчики у границ России

    Москва, 29 сентября. Истребители ВКС РФ девять раз на протяжении минувшей недели выполняли перехваты разведывательных самолетов иностранных государств. Об этом сообщает Минобороны РФ.

    Отмечается, что разведка велась силами 58 воздушных судов. Большая их часть (46) двигалась  на Западном стратегическом направлении, - уточняет российское военное ведомство.

    Нарушения воздушного пространства нашей страны не допускались, — добавили в министерстве обороны.

    Накануне Москва призвала Вашингтон усилить сотрудничество в Сирии. Об этом писала RT.

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    Автор: Сергей Свазовский
    #минобороны #вкс рф #самолеты #зведчики #перехваты
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