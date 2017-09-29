Бабич отчитался перед Путинным об уничтожении последнего в России боеприпаса химоружия

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Ижевск, 29 сентября. Полпред президента в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич отчитался перед Владимиром Путиным об уничтожении последнего боеприпаса химоружия из арсенала России. Об этом сообщает «Медиапоток».

Боеприпас уничтожен 27 сентября на объекте «Кизнер» в Удмуртии. Возглавляющий Госкомиссию по химическому разоружению Михаил Бабич, отметил, что уничтожение химоружия проводилось по разработанным российскими учеными технологиям.

«Особенно хочу отметить тот факт, что все использованные технологии и все уникальное оборудование было разработано российскими учеными и инженерами», — сообщил Бабич.

Уничтожение боеприпасов проходило в 6 регионах, для утилизации химического арсенала в России были построены 7 современных производственных комплексов, отметил полпред президента.

Напомним, на территории РФ находилась половина всех мировых запасов химического оружия. Тем не менее, России удалось уничтожить его раньше США. В Пентагоне полную ликвидацию химоружия в России назвали важной вехой в деле контроля над вооружениями, сообщает RT.