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Сирия: ВКС РФ совершили более 400 вылетов за неделю
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    Сирия: ВКС РФ совершили более 400 вылетов за неделю

    2:14  29 Сентября 2017  /обновлено: 2:19  29 Сентября 2017
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    Сирия: ВКС РФ совершили более 400 вылетов за неделю

    Дамаск, 29 сентября. ВКС РФ совершили более 400 вылетов в Сирийской Арабской Республике на протяжении недели, уничтожив свыше 1,3 тыс объектов террористических формирований. Об этом сообщает Минобороны России.

    За это время беспилотные летательные аппараты совершили 130 боевых вылетов. Благодаря беспилотникам удалось выявить 360 объектов боевиков,  - отметили в российском военном ведомстве.

    Накануне RT сообщало о предложении Москвы усилить координацию по Сирии с Вашингтоном.

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    Автор: Сергей Свазовский
    #сирия #террористы #вкс рф
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