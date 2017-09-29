Сирия: ВКС РФ совершили более 400 вылетов за неделю

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Дамаск, 29 сентября. ВКС РФ совершили более 400 вылетов в Сирийской Арабской Республике на протяжении недели, уничтожив свыше 1,3 тыс объектов террористических формирований. Об этом сообщает Минобороны России.

За это время беспилотные летательные аппараты совершили 130 боевых вылетов. Благодаря беспилотникам удалось выявить 360 объектов боевиков, - отметили в российском военном ведомстве.

Накануне RT сообщало о предложении Москвы усилить координацию по Сирии с Вашингтоном.