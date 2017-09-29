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«Локомотив» разгромил «Фастав Злин» в матче Лиги Европы
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    «Локомотив» разгромил «Фастав Злин» в матче Лиги Европы

    1:55  29 Сентября 2017
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    «Локомотив» разгромил «Фастав Злин» в матче Лиги Европы

    Москва, 29 сентября. Московский «Локомотив» на своем поле нанес поражение чешскому клубу «Фастав Злин» со счетом 3:0 в рамках второго тура группового этапа Лиги Европы.

    Начало встречи выдалось обескураживающим для гостей. К 17-й минуте Фернандеш успел оформить хет-трик – один из самых быстрых в истории Лиги Европы.

    Добившись внушительного преимущества, команда Семина заметно сбавила обороты. Но сократить отставание чехам не удалось.

    Уверенная победа позволила «железнодорожникам» возглавить турнирную таблицу в группе F.

    Ранее питерский «Зенит» одержал победу над «Реалом Сосьедад», — напоминает RT.

     

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    Автор: Сергей Свазовский
    #локомотив #лига европы #фернандеш #фастав злин
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