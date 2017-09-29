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Мать рассказала о судьбе дочери, бежавшей к мужу в стан ИГИЛ в Сирию
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    Мать рассказала о судьбе дочери, бежавшей к мужу в стан ИГИЛ в Сирию

    1:40  29 Сентября 2017
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    Мать рассказала о судьбе дочери, бежавшей к мужу в стан ИГИЛ в Сирию

    Грозный, 29 сентября. Жительница Чечни Петимат Саламова рассказала о судьбе своей дочери Залины, которая сбежала к супругу, на территорию Сирии, подконтрольную запрещенной в России террористической организации «Исламское государство»1.

    По ее словам, дочь очень тяжело переживала расставание с мужем, который отправился в Сирию, часто плакала. Тем не менее, Залина уверяла, что в САР не поедет. Во время одной из отлучек матери девушка отправилась вместе с сыном в Сирию. Попытки найти ее по горячим следам успехом не увенчались.

    Вскоре Залина вышла на связь. Петимат даже удалось повидать ее, но муж категорически отказался отпустить женщину. Некоторое время спустя он погиб, а Залина пропала. К тому моменту у пары было уже три ребенка.

    Сведения о ее судьбе противоречивы. Однажды позвонил неизвестный и сообщил, что Залина мертва. Но Петимат не теряет надежды. Она создала группу в мессенджере WhatsApp. Группа объединила матерей, которые также разыскивают своих детей в Сирии. Пегимат верит, что дочь вернется вместе с внуками.

    «Тут их ждет полный шкаф игрушек, подарков и новой одежды»,  — рассказала женщина, слова которой цитируют РИА Новости.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

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    Автор: Сергей Свазовский
    #сирия #игил #мать #чечня #дочь
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