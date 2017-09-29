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Меркель и Трамп высказались о «негативной роли» Ирана в разрешении конфликта в Сирии 
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    Меркель и Трамп высказались о «негативной роли» Ирана в разрешении конфликта в Сирии 

    1:18  29 Сентября 2017
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    Меркель и Трамп высказались о «негативной роли» Ирана в разрешении конфликта в Сирии 

    Берлин, 29 сентября. Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент США Дональд Трамп заявили о «негативной роли» Ирана в разрешении конфликтов в Сирии и Ливане, а также вокруг Израиля, сообщает пресс-служба правительства ФРГ.

    В заявлении говорится, что Меркель и Трамп считают неприемлемой негативную роль Ирана, «как в Сирии или в Ливане, так же, как и продолжающееся со стороны Ирана непризнание государства Израиль».

    Стороны заявили о «максимально единой реакции со стороны международного сообщества» по вопросу ракетной программы Ирана.

    Меркель и Трамп высказались о «негативной роли» Ирана в разрешении конфликта в Сирии 

    В июле 2015 года было достигнуто историческое соглашение об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Согласно совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), его выполнение снимает с Ирана введенные ранее санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза. Как сообщала «Газета.ру», план вступил в действие в январе 2016 года. 

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    Автор: Олеся Волкова
    #меркель #сирия #трамп #иран
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