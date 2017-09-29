Захарова пояснила, чью книгу подписал Лавров в резиденции Путина

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Москва, 29 сентября. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пояснила, какую книгу подписывал в четверг глава ведомства Сергей Лавров в паузе между переговорами президентов России и Гвинеи в подмосковной резиденции Владимира Путина.

На странице сообщества «Кремлевский пул РИА Новости» в Facebook появилась фотография, на которой Лавров подписывал книгу, озаглавленную «Мы — вежливые люди».

В комментарии к записи Захарова уточнила, что это книга не авторства министра иностранных дел.