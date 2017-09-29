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Путин и Эрдоган обошлись без томатов на столе — Песков
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    Путин и Эрдоган обошлись без томатов на столе — Песков

    1:07  29 Сентября 2017
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    Путин и Эрдоган обошлись без томатов на столе — Песков

    Анкара, 29 сентября. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что во время встречи Владимира Путина с президентом Турции Реджепом Эрдоганом томатов на столе не было.

    По его словам, главы государств обсудили вопросы поставок сельскохозяйственных продуктов. В том числе речь шла и об ограничениях РФ на ввоз турецких томатов.

    Один из журналистов поинтересовался, нашлось ли место для томатов на столе Путина и Эрдогана. Песков ответил отрицательно.

    Накануне Алексей Миллер заявил, что по итогам года РФ поставит рекорд по поставкам газа в Турцию. Об этом сообщала RT.

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    Автор: Сергей Свазовский
    #путин #россия #турция #эрдоган #помидоры
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