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Анкара, 29 сентября. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что во время встречи Владимира Путина с президентом Турции Реджепом Эрдоганом томатов на столе не было.

По его словам, главы государств обсудили вопросы поставок сельскохозяйственных продуктов. В том числе речь шла и об ограничениях РФ на ввоз турецких томатов.

Один из журналистов поинтересовался, нашлось ли место для томатов на столе Путина и Эрдогана. Песков ответил отрицательно.

Накануне Алексей Миллер заявил, что по итогам года РФ поставит рекорд по поставкам газа в Турцию. Об этом сообщала RT.