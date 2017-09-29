Путин рассказал о сроках запуска первого энергоблока АЭС «Аккую»

В Избранное

Москва, 29 сентября. Президент России Владимир Путин надеется, что первый энергоблок АЭС «Аккую» будет запущен в максимально сжатые сроки. Такое заявление российский лидер сделал по итогам с турецким президентом Реджепом Эрдоганом.

Путин подчеркнул, что надеется на скорейшее строительство и запуск электростанции.

Накануне министр энергетики РФ Александр Новак сообщил, что АЭС «Аккую» может быть запущен в эксплуатацию на год раньше запланированного термина. Об этом писало RT.