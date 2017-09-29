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Россия
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Политика
Путин рассказал о сроках запуска первого энергоблока АЭС «Аккую»
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    Путин рассказал о сроках запуска первого энергоблока АЭС «Аккую»

    0:52  29 Сентября 2017
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    Путин рассказал о сроках запуска первого энергоблока АЭС «Аккую»

    Москва, 29 сентября. Президент России Владимир Путин надеется, что первый энергоблок АЭС «Аккую» будет запущен в максимально сжатые сроки. Такое заявление российский лидер сделал по итогам с турецким президентом Реджепом Эрдоганом.

    Путин подчеркнул, что надеется на скорейшее строительство и запуск электростанции.

    Накануне министр энергетики РФ Александр Новак сообщил, что АЭС «Аккую» может быть запущен в эксплуатацию на год раньше запланированного термина. Об этом писало RT.

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    Автор: Сергей Свазовский
    #путин #эрдоган #аэс #аккую #энергоблок
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