Теффт признал, что санкции США против России не изменили ситуацию на Украине

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Москва, 29 сентября. Санкции, введенные Штатами против России, не привели к кардинальному изменению ситуации на Украине. Об этом заявил завершивший свою миссию в Москве посол США Джон Теффт.

«Привели ли эти санкции к кардинальному изменению ситуации на Украине? Очевидно, нет», — заявил Теффт в ответ на вопрос возымели ли эффект введенные против России санкции США.

При этом в интервью «Коммерсанту» дипломат отметил, что, по его мнению, «Россия заплатила серьезную цену за свои силовые действия в отношении Украины». В частности, отметил Теффт, это сказалось на доступе РФ к финансовым рынкам.

Напомним, западные страны неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве в дела Украины, называя Россию страной-агрессором. Москва называет подобные обвинения неприемлемыми, поскольку не является стороной внутриукраинского конфликта и непричастна к событиям на юго-востоке.

Как сообщал ранее RT, в минувшие выходные украинский президент Петр Порошенко обсудил ужесточение санкций в отношении России в ходе встречи с членами канадской парламентской группы дружбы с Украиной.