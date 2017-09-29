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Россия
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Новости Сирии
МИД Сирии обратился к ООН из-за агрессии США
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    МИД Сирии обратился к ООН из-за агрессии США

    0:19  29 Сентября 2017
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    МИД Сирии обратился к ООН из-за агрессии США

    Дамаск, 29 сентября. Министерство иностранных дел Сирии обратилось в ООН в связи с очередными актами военной агрессии США в Сирийской Арабской Республике. Об этом сообщает SANA.

    В сирийском дипломатическом ведомстве отметили, что силы коалиции во главе с США регулярно нападают на мирных граждан и сирийские правительственные войска.

    Дамаск назвал действия коалиции США «преступлениями против человечности».

    Накануне сообщалось, что Пентагон отрицает использование фосфорных боеприпасов в Сирии.

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    Автор: Сергей Свазовский
    #сша #сирия #оон #агрессия
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