МИД Сирии обратился к ООН из-за агрессии США

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Дамаск, 29 сентября. Министерство иностранных дел Сирии обратилось в ООН в связи с очередными актами военной агрессии США в Сирийской Арабской Республике. Об этом сообщает SANA.

В сирийском дипломатическом ведомстве отметили, что силы коалиции во главе с США регулярно нападают на мирных граждан и сирийские правительственные войска.

Дамаск назвал действия коалиции США «преступлениями против человечности».

Накануне сообщалось, что Пентагон отрицает использование фосфорных боеприпасов в Сирии.