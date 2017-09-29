Сирия: САА при поддержке ВКС РФ выбила ИГ из нескольких деревень в Хаме и Хомсе 

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Дамаск (Сирия), 29 сентября. Войска армии Башара Асада при поддержке ВКС РФ освободили деревню Хамади Омар, находящуюся к юго-западу от Акербата в окрестностях провинции Хама. Кроме того, боевики террористической группировки «Исламское государство»2 (ИГ1, запрещена в РФ) были выбиты из двух деревень в окрестностях на востоке провинции Хомс.

Как сообщает агентство Muraselon, сирийские войска при поддержке российских ВКС добились прогресса в борьбе с боевиками ИГ в восточных окраинах провинций Хама и Хомс.

По данным военного источника, была освобождена деревня Хамади Омар, которая расположена к юго-западу от города Акербат в сельской местности на востоке Хамы.

Официальные источники сообщили, что войскам удалось выбить боевиков ИГ из двух деревень в восточной части Хомса.

Несколько террористов были убиты. Инженерные подразделения очистили контролируемые районы, чтобы демонтировать СВУ и мины-ловушки, заложенные боевиками.

1 Организация запрещена на территории РФ.

2 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)