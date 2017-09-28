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Россия
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Политика
Теффт прокомментировал обвинения в причастности США к гибели генерала Асапова в Сирии
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    Теффт прокомментировал обвинения в причастности США к гибели генерала Асапова в Сирии

    23:51  28 Сентября 2017
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    Теффт прокомментировал обвинения в причастности США к гибели генерала Асапова в Сирии

    Москва, 28 сентября. Посол США в Москве Джон Теффт назвал беспочвенными обвинения в причастности США к гибели генерала Валерия Асапова в Сирии.

    Теффт в интервью «Коммерсанту» сообщил, что знаком в сообщениями о том, что Россия обвиняет США в гибели российского генерала. Дипломат выразил соболезнования семье российского военного и подчеркнул, что подобные обвинения беспочвенны.

    «Заявления о том, что мы несем ответственность за то, что произошло, абсолютно беспочвенны. Они не имеют никакого отношения к реальности. Они неверны. И в Вашингтоне об этом уже четко заявили», — подчеркнул он.

    Старший группы российских военных советников генерал-лейтенант Валерий Асапов погиб 23 сентября на командном пункте сирийских войск. Он оказывал помощь сирийским командирам в управлении операцией по освобождению города Дейр эз-Зор. Генерал погиб в результате внезапного минометного обстрела со стороны боевиков террористической группировки «Исламское государство2 «ИГ1, запрещена в РФ).

    Теффт прокомментировал обвинения в причастности США к гибели генерала Асапова в Сирии

    Как сообщала «Газета.ру», представитель Госдепартамента заявил во вторник, что США не имеют отношения к гибели под Дейр эз-Зором Асапова. В Госдепе отвергли обвинения в сотрудничестве с ИГ.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    2 Организация запрещена на территории РФ.

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    Автор: Олеся Волкова
    #сша #сирия #теффт #дейрэз-зор
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