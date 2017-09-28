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Экономика
Путин: Россия и Турция устраняют барьеры на пути торгового сотрудничества
Экономика
Путин: Россия и Турция устраняют барьеры на пути торгового сотрудничества
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    Путин: Россия и Турция устраняют барьеры на пути торгового сотрудничества

    23:16  28 Сентября 2017
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    Путин: Россия и Турция устраняют барьеры на пути торгового сотрудничества

    Анкара, 28 сентября. Россия и Турция продолжат работать над устранением барьеров во взаимной торговле. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.

    «Продолжим на взаимной основе предпринимать совместные шаги по устранению барьеров на пути развития торгово-инвестиционного сотрудничества», — заявил журналистам после встречи с Эрдоганом Владимир Путин.

    Президент России отметил работу профильных ведомств двух стран, которая позволила снять «практически все имеющиеся ограничения на поставки в Россию турецкой сельхозпродукции». В частности, привел пример Путин, импорт сельхозпродукции из Турции за первое полугодие 2017 года вырос на 58,7%.

    Путин: Россия и Турция устраняют барьеры на пути торгового сотрудничества

    Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что близится окончательное решение вопроса поставки в Россию из Турции томатов, сообщала «Газета.ру».

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    Автор: Олеся Волкова
    #путин #турция #эрдоган #импорт
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