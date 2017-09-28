Путин: Россия и Турция устраняют барьеры на пути торгового сотрудничества

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Анкара, 28 сентября. Россия и Турция продолжат работать над устранением барьеров во взаимной торговле. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.

«Продолжим на взаимной основе предпринимать совместные шаги по устранению барьеров на пути развития торгово-инвестиционного сотрудничества», — заявил журналистам после встречи с Эрдоганом Владимир Путин.

Президент России отметил работу профильных ведомств двух стран, которая позволила снять «практически все имеющиеся ограничения на поставки в Россию турецкой сельхозпродукции». В частности, привел пример Путин, импорт сельхозпродукции из Турции за первое полугодие 2017 года вырос на 58,7%.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что близится окончательное решение вопроса поставки в Россию из Турции томатов, сообщала «Газета.ру».