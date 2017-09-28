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Анкара, 28 сентября. Турция и Россия поддерживают территориальную целостность Сирийской Арабской Республики и Ирака. Об этом сообщил турецкий лидер по итогам встречи с Путиным в Анкаре.

Эрдоган добавил, что Турция продолжит усилия, направленные на ускорение процесса мирного урегулирования конфликта в САР.

Накануне Владимир Путин назвал соглашения по Сирии совместным успехом Анкары и Москвы. Об этом писала Газета.ru.