Путин: Зоны деэскалации стали прологом для прекращения войны в Сирии

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Анкара, 28 сентября. Создание зон деэскалации в Сирии стало прологом для прекращения войны и возвращения беженцев на родину. Об этом президент РФ Владимир Путин сообщил журналистам после встречи с турецким коллегой Реджепом Эрдоганов в Анкаре.

Российский лидер подчеркнул, что «фактически созданы необходимые условия для прекращения братоубийственной войны в Сирии». Это стало прологом к окончательному уничтожению террористов и возвращению жителей Сирии к мирной жизни.