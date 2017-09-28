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Экономика
Путин: Россия и Турция устраняют барьеры на пути торгового сотрудничества
Россия
Путину постоянно докладывают по ситуации с «ВИМ-Авиа» — Песков
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    Путину постоянно докладывают по ситуации с «ВИМ-Авиа» — Песков

    22:36  28 Сентября 2017  /обновлено: 23:24  28 Сентября 2017
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    Путину постоянно докладывают по ситуации с «ВИМ-Авиа» — Песков

    Москва, 28 сентября. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ситуация, сложившаяся вокруг авиаперевозчика «ВИМ-Авиа», находится на постоянном контроле Владимира Путина.

    «Президенту постоянно докладывают»,  — подчеркнул Песков.

    Пресс-секретарь президента добавил также, что основная работа по этому вопросу ведется правительством РФ, которое «предпринимает энергичные меры».

    Накануне сообщалось о намерении «ВИМ-Авиа» вывезти из Турции полторы тысячи российских туристов.

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    Автор: Сергей Свазовский
    #путин #песков #вим-авиа
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