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Москва, 28 сентября. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ситуация, сложившаяся вокруг авиаперевозчика «ВИМ-Авиа», находится на постоянном контроле Владимира Путина.

«Президенту постоянно докладывают», — подчеркнул Песков.

Пресс-секретарь президента добавил также, что основная работа по этому вопросу ведется правительством РФ, которое «предпринимает энергичные меры».

Накануне сообщалось о намерении «ВИМ-Авиа» вывезти из Турции полторы тысячи российских туристов.