Сирия: боевики ССА отступают из провинции Дамаск к границе с Иорданией

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Тегеран, 28 сентября. Две группировки, сражавшиеся на стороне боевиков «Свободной сирийской армии» отступили из провинции Дамаск к границам Иордании. Об этом сообщает иранское информационное агентство Fars News Agency.

По данным агентства, члены обеих группировок оставили свои позиции в лагере аль-Ракбан, а также в городе Раджм Матетра на границе с Иорданией. Боевики ССА были вынуждены отступить под давлением союзных войск в провинции Дамаск. Боевики покинули район Хамад на юго-востоке провинции Дамаск, после чего сирийские правительственные войска взяли под свой контроль данную территорию.