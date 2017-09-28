Эрдоган рассказал о следующем визите Путина в Турцию 

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Анкара, 28 сентября. Президент РФ Владимир Путин вновь посетит Турцию в следующем, 2018 году. Об этом после встречи с российским лидером в Анкаре рассказал президент Турции Реджеп Эрдоган.

Эрдоган выразил надежду, что Путин посетит следующее заседание Совета сотрудничества высшего уровня (ССВУ), которое состоится в будущем году в Турции.

Он добавил, что обе страны настроены на достижение торгового оборота в 100 млр долларов.