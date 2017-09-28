Миллер проинформировал Путина и Эрдогана о реализации «Турецкого потока»

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Анкара, 28 сентября. Глава ПАО «Газпром» Алексей Миллер проинформировал президента России Владимира Путина и его турецкого коллегу Реджепа Эрдогана о ходе строительства газопровода «Турецкий поток». Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам Миллера, все идет по плану, в «позитивном ключе», — цитирует Миллера Песков.

Миллер подчеркнул, что турецкая сторона обеспечивает выдачу всех необходимых разрешительных документов и согласований.