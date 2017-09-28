Путин и Эрдоган обсудили, что мешает строительству АЭС «Аккую»

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Анкара, 28 сентября. Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Эрдоган на переговорах в Анкаре обсудили АЭС «Аккую», а также моменты, которые тормозят реализацию проекта. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Поговорили об «Аккую», о том, как продвигается, где существуют тормозящие элементы», — сообщил журналистам Песков.

По его словам, в частности, президенты России и Турции обсудили необходимость принятия мер по предоставлению статуса стратегического инвестора «Росатому».

Напомним, проект АЭС «Аккую» включает в себя четыре энергоблока с российскими реакторными установками типа ВВЭР поколения 3+, соответствующими самым высоким, так называемым «постфукусимским», стандартам безопасности. Российские инвестиции в проект планируются в объеме 22 миллиарда долларов.