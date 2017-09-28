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Москва, 28 сентября. У президента РФ Владимира Путина и его турецкого коллеги Реджепа Эрдогана нет существенных разногласий по вопросу референдума о независимости Иракского Курдистана. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Журналисты поинтересовались у Пескова, есть ли существенные разногласия у двух стран в вопросе результатов курдского референдума. «Нет, там особо существенных разногласий нет», — ответил представитель Кремля.

На брифинге после встречи в президентом Турции в Анкаре Владимир Путин подтвердил, что на переговораз стороны обсудили «ситуацию в связи с состоявшимся в Иракском Курдистане референдумом о независимости».

«Принципиальная позиция России известна, она изложена в заявлении Министерства иностранных дел Российской Федерации. Сегодня мы подробно об этом с господином президентом тоже говорили», — сообщил Путин журналистам.

Напомним, как сообщала «Газета.ру», Россия выступает за целостность государств ближневосточного региона.