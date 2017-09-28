Женщина пыталась взыскать алименты с покойного мужа в Новгородской области

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Великий Новгород, 28 сентября. Жительница Тверской области попыталась взыскать алименты с мужа, который скончался 15 лет назад. Об этом сообщили представители УФССП Российской Федерации по Новгородской области.

Женщина прислала исполнительный лист, выданный в 1997 году. Согласно документу, умерший предприниматель должен был выплачивать по 140 тысяч рублей ежемесячно.

Гражданка знала о смерти мужчины (он проживал в Новгородской области), но надеялась получить компенсацию.