Женщина пыталась взыскать алименты с покойного мужа в Новгородской области
Великий Новгород, 28 сентября. Жительница Тверской области попыталась взыскать алименты с мужа, который скончался 15 лет назад. Об этом сообщили представители УФССП Российской Федерации по Новгородской области.
Женщина прислала исполнительный лист, выданный в 1997 году. Согласно документу, умерший предприниматель должен был выплачивать по 140 тысяч рублей ежемесячно.
Гражданка знала о смерти мужчины (он проживал в Новгородской области), но надеялась получить компенсацию.
«Я не успела к нему тогда на похороны. А когда я приехала в Боровичи, сестра покойного супруга отказалась показать мне могилу. Поэтому мне захотелось удостовериться, что его действительно уже нет», — цитирует ее слова пресс-служба.