Песков прокомментировал возможность встречи Путина и Трампа на полях АТЭС

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Москва, 28 сентября. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что говорить о встрече президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа на полях саммита АТЭС пока преждевременно. Заявление Пескова опубликовано на сайте Кремля.

Песков отметил, что к настоящему моменту встреча не запланирована. Соответствующие переговоры не велись. Поэтому говорить об этом преждевременно, — заключил пресс-секретарь главы российского государства.