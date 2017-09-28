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Экономика
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Политика
Песков прокомментировал возможность встречи Путина и Трампа на полях АТЭС
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    Песков прокомментировал возможность встречи Путина и Трампа на полях АТЭС

    22:15  28 Сентября 2017  /обновлено: 22:20  28 Сентября 2017
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    Песков прокомментировал возможность встречи Путина и Трампа на полях АТЭС

    Москва, 28 сентября. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что говорить о встрече президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа на полях саммита АТЭС пока преждевременно. Заявление Пескова опубликовано на сайте Кремля.

    Песков отметил, что к настоящему моменту встреча не запланирована. Соответствующие переговоры не велись. Поэтому говорить об этом преждевременно, — заключил пресс-секретарь главы российского государства.

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    Автор: Сергей Свазовский
    #путин #трамп #песков
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