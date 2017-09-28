Путин и Эрдоган обсудили поставки томатов из Турции в Россию

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Анкара, 28 сентября. Президент РФ Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Эрдоган обсудили сельское хозяйство, в том числе поставки томатов из Турции в Россию, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Президенты России и Турции на совместной встрече в Анкаре «говорили о сельхозпродукции».

По словам Пескова, ведется работа по вопросу импорта турецких томатов в Россию.