Путин и Эрдоган обсудили поставки томатов из Турции в Россию
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Анкара, 28 сентября. Президент РФ Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Эрдоган обсудили сельское хозяйство, в том числе поставки томатов из Турции в Россию, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Президенты России и Турции на совместной встрече в Анкаре «говорили о сельхозпродукции».
По словам Пескова, ведется работа по вопросу импорта турецких томатов в Россию.
«Представители минсельхоза двух стан и контрольных органов находятся в постоянном контакте, решение близится», — сообщил Песков.