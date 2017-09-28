Заблудившийся пенсионер две недели не мог выйти из леса во Владимирской области

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Владимир, 28 сентября. Во Владимирской области нашли грибника, который на две недели заблудился в лесу. Мужчина приехал на электричке из соседней Нижегородской области за грибами, однако в процессе их сбора заблудился.

Никаких запасов еды и даже спичек у 74-летнего грибника с собой не было. Две недели мужчина питался дикими яблоками и орехами, а воду пил из ручья.

«Там ручеек течет. И вот только водой спасся. Если бы не вода, я не знаю, что бы делал», — рассказал он.

Спал грибник на ветках орешника, расстелив их прямо под дикой яблоней. По его словам, к концу первой недели потерял счет дням и понимал, что сам дорогу назад найти не сможет. Когда мужчину нашли, самостоятельно передвигаться он уже не мог. При этом после медицинского осмотра медики с удивлением констатировали, что по итогам двух недель в лесу у пожилого грибника нет ни воспаления легких, ни обезвоживания, передает «Ридус».