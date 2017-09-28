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Происшествия
Заблудившийся пенсионер две недели не мог выйти из леса во Владимирской области
Происшествия
Заблудившийся пенсионер две недели не мог выйти из леса во Владимирской области
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    Заблудившийся пенсионер две недели не мог выйти из леса во Владимирской области

    22:00  28 Сентября 2017
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    Заблудившийся пенсионер две недели не мог выйти из леса во Владимирской области

    Владимир, 28 сентября. Во Владимирской области нашли грибника, который на две недели заблудился в лесу. Мужчина приехал на электричке из соседней Нижегородской области за грибами, однако в процессе их сбора заблудился.

    Никаких запасов еды и даже спичек у 74-летнего грибника с собой не было. Две недели мужчина питался дикими яблоками и орехами, а воду пил из ручья.

    «Там ручеек течет. И вот только водой спасся. Если бы не вода, я не знаю, что бы делал», — рассказал он.

    Спал грибник на ветках орешника, расстелив их прямо под дикой яблоней. По его словам, к концу первой недели потерял счет дням и понимал, что сам дорогу назад найти не сможет. Когда мужчину нашли, самостоятельно передвигаться он уже не мог. При этом после медицинского осмотра медики с удивлением констатировали, что по итогам двух недель в лесу у пожилого грибника нет ни воспаления легких, ни обезвоживания, передает «Ридус».

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    Автор: Алексей Громов
    #владимир #мужчина #грибы
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