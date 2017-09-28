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«Зенит» на своем поле победил «Реал Сосьедад» в матче Лиги Европы
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    «Зенит» на своем поле победил «Реал Сосьедад» в матче Лиги Европы

    21:55  28 Сентября 2017
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    «Зенит» на своем поле победил «Реал Сосьедад» в матче Лиги Европы

    Санкт-Петербург, 28 сентября. Питерский «Зенит» на арене «Санкт-Петербург» победил испанский «Реал Сосьедад» в матче второго тура Лиги Европы — 3:1.

    Подопечные Роберто Манчини мощно начали встречу, заставив соперника ошибаться. Уже к 24-й минуте Ригони и Кокорин обеспечили хозяевам комфортный перевес в два мяча. Под занавес первого тайма один мяч отквитал Льоренте.

    После перерыва Кокорин оформил дубль, воспользовавшись мягким навесом Ивановича.

    3:1 — уверенная победа команды Роберто Манчини. «Зенит» уверенно лидирует в группе L Лиги Европы.

    Накануне ЦСКА крупно уступил «Манчестер Юнайтед» в рамках Лиги чемпионов.

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    Автор: Сергей Свазовский
    #кокорин #зенит #лига европы #реал сосьедад
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