«Зенит» на своем поле победил «Реал Сосьедад» в матче Лиги Европы

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Санкт-Петербург, 28 сентября. Питерский «Зенит» на арене «Санкт-Петербург» победил испанский «Реал Сосьедад» в матче второго тура Лиги Европы — 3:1.

Подопечные Роберто Манчини мощно начали встречу, заставив соперника ошибаться. Уже к 24-й минуте Ригони и Кокорин обеспечили хозяевам комфортный перевес в два мяча. Под занавес первого тайма один мяч отквитал Льоренте.

После перерыва Кокорин оформил дубль, воспользовавшись мягким навесом Ивановича.

3:1 — уверенная победа команды Роберто Манчини. «Зенит» уверенно лидирует в группе L Лиги Европы.

Накануне ЦСКА крупно уступил «Манчестер Юнайтед» в рамках Лиги чемпионов.