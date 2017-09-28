Более 30 школьников пострадали в Германии из-за распыления слезоточивого газа

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Берлин, 28 сентября. Более 30 школьников были госпитализированы в немецком городе Хан после того, как неизвестный распылил в здании школы слезоточивый газ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой экстренные службы города.

По данным агентства, ученики пожаловались на острую боль в глазах, тошноту и затрудненное дыхание. После чего был госпитализирован 31 школьник. Врачи оценивают их состояние как стабильное, отмечая, что госпитализация была мерой предосторожности.

В настоящее время сотрудники полиции выясняют, кто принес и применил газовый баллончик в учебном заведении. Инцидент произошел в первой половине дня, в результате чего процесс обучения был приостановлен.