Встреча Путина и Эрдогана продлилась более полутора часов

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Анкара, 28 сентября. Встреча президента России Владимира Путина и его турецкого коллеги Реджепа Эрдогана в Анкаре продлилась более полутора часов.

Главы государств обсудили, среди прочего, референдум в Иракском Курдистане, ход строительства Турецкого потока, а также процесс мирного урегулирования в Сирии.

К настоящему моменту стороны продолжили дискуссию в расширенном составе, — пишет РИА Новости.

О прибытии Владимира Путина в Турцию сообщалось накануне.