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Общество
«ВИМ-Авиа» планирует вывезти из Турции 1,5 тысячи российских туристов
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    «ВИМ-Авиа» планирует вывезти из Турции 1,5 тысячи российских туристов

    21:26  28 Сентября 2017
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    «ВИМ-Авиа» планирует вывезти из Турции 1,5 тысячи российских туристов

    Москва, 28 сентября. Авиакомпания «ВИМ-Авиа» планирует вывезти из Турции около 1,5 тысяч пассажиров. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.

    По данным компании, с 28 сентября три самолета «ВИМ-Авиа» будут задействованы для вывоза российских туристов из Антальи.

    «Самолеты совершат по два оборотных рейса для доставки из Турции около 1,5 тысяч пассажиров», — говорится в сообщении.

    Кроме того, для возвращения в Россию из Турции пассажиров компании «ВИМ-Авиа» будут задействованы воздушные суда других авиакомпаний. 

    Напомним, 25 сентября компания «ВИМ-Авиа» остановила выполнение всех чартерных рейсов из-за финансовых проблем. На момент прекращения полетов авиакомпанией «ВИМ-Авиа» порядка 30 тысяч российских туристов, которые планировали вылетать их рейсами, находились за пределами страны.

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    Автор: Алексей Громов
    #россия #турция #туристы #вим-авиа
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