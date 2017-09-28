Боевики ИГИЛ опубликовали обращение аль-Багдади

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Багдад, 28 сентября. Боевики так называемого «Исламского государства»1 опубликовали 46-минутную аудиозапись выступления своего лидера Абу Бакра аль-Багдади.

В своей речи аль-Багдади упомянул о конфликте между Соединенными Штатами Америки и Северной Кореей.

ISIS released a statement from leader Abu Bakr al-Baghdadi. Date of the recording is not clear -@Reuters pic.twitter.com/24KhbPXg8r — Rudaw English (@RudawEnglish) September 28, 2017

Дата обращения террориста пока остается неизвестной. Также возникают сомнения в подлинности аудиозаписи.

Напомним, ранее официальный представитель возглавляемой США международной коалиции Райан Диллон заявил о том, что главарь «Исламского государства» Абу Бакр аль-Багдади мог выжить.

1 Организация запрещена на территории РФ.