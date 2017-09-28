Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск
Закрыть
Происшествия
Заблудившийся пенсионер две недели не мог выйти из леса во Владимирской области
Весь мир
Боевики ИГИЛ опубликовали обращение аль-Багдади
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Боевики ИГИЛ опубликовали обращение аль-Багдади

    21:35  28 Сентября 2017
    999

    Боевики ИГИЛ опубликовали обращение аль-Багдади

    Багдад, 28 сентября. Боевики так называемого «Исламского государства»1 опубликовали 46-минутную аудиозапись выступления своего лидера Абу Бакра аль-Багдади.

    В своей речи аль-Багдади упомянул о конфликте между Соединенными Штатами Америки и Северной Кореей.

    Дата обращения террориста пока остается неизвестной. Также возникают сомнения в подлинности аудиозаписи.

    Напомним, ранее официальный представитель возглавляемой США международной коалиции Райан Диллон заявил о том, что главарь «Исламского государства» Абу Бакр аль-Багдади мог выжить.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Алексей Громов
    #сирия #иг #ирак
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017 104432

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017
        29532

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        43250

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017
        23680

        Саакашвили спрятался от СБУ и полиции на львовском книжном форуме

        18:21 13 Сентября 2017
        9033
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Последствия взрыва в Калиновке: минус $800 млн и дефицит боеприпасов

        Последствия взрыва в Калиновке: минус $800 млн и дефицит боеприпасов

        19:24   28 Сентября 2017
        590
        Путин прибыл в Турцию, чтобы обсудить с Эрдоганом Сирию

        Путин прибыл в Турцию, чтобы обсудить с Эрдоганом Сирию

        18:55   28 Сентября 2017
        268
        Операция ВКС РФ против ИГ в Сирии: эксперты об итогах работы российской авиации в САР

        Операция ВКС РФ против ИГ в Сирии: эксперты об итогах работы российской авиации в САР

        17:51   28 Сентября 2017
        657
        Глава Дагестана Абдулатипов официально объявил об уходе в отставку

        Глава Дагестана Абдулатипов официально объявил об уходе в отставку

        13:05   28 Сентября 2017
        258