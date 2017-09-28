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Шантажисты отравили детское питание в Германии
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    Шантажисты отравили детское питание в Германии

    21:18  28 Сентября 2017
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    Шантажисты отравили детское питание в Германии

    Берлин, 28 сентября. Полиция Германии разыскивает шантажистов, которые ввели отравляющее вещество в детское питание в магазинах Фридрихсхафена федеральной земли Баден-Вюртемберг в ФРГ. Об этом сообщают немецкие СМИ.

    Уточняется, что яд был найден в пяти группах продукции для детского питания.

    Несколько ранее злоумышленники озвучили угрозу отравить детское питание в магазинах Германии и других стран европейского континента. Они вымогали у администрации десять миллионов евро.

    Накануне в совете федерации предложили чаще проверять магазины, в которых алкоголь продают в ночное время.

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    Автор: Сергей Свазовский
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