Шантажисты отравили детское питание в Германии

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Берлин, 28 сентября. Полиция Германии разыскивает шантажистов, которые ввели отравляющее вещество в детское питание в магазинах Фридрихсхафена федеральной земли Баден-Вюртемберг в ФРГ. Об этом сообщают немецкие СМИ.

Уточняется, что яд был найден в пяти группах продукции для детского питания.

Несколько ранее злоумышленники озвучили угрозу отравить детское питание в магазинах Германии и других стран европейского континента. Они вымогали у администрации десять миллионов евро.

Накануне в совете федерации предложили чаще проверять магазины, в которых алкоголь продают в ночное время.