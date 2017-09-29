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Сирия, 29 сентября. «Ан-Нусра»*** понесла потери в результате боевых вылетов ВКС РФ на границе между Хамой и Идлибом. Боевики, незаконно перевозившие оружие, задержаны в Хаме. США направили новую партию техники на позиции курдов в Дейр эз-Зоре, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: совместно с ВВС Сирии проводили боевые вылеты в «Акербатском котле» в провинции Хама; уничтожили ряд командных пунктов и часть военной техники «Нусры» близ границы между Идлибом и Хамой.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обнаружили разветвленную сеть подземных переходов в районе Айн-Тарма на северо-востоке Дамаска; вели перестрелки с исламистами к северо-западу от Алеппо; задержали радикалов, перевозивших контрабандное оружие, в Хаме.

«Исламское государство»: провело контратаку в районе города Ас-Сувар северо-восточнее Дейр эз-Зора; организовало взрыв на севере провинции Даръа; потеряло одного из высокопоставленных командиров в районе реки Аль-Ярмук в провинции Даръа; вело бои с ВС Ирака на окраинах города Ар-Рамади в провинции Аль-Анбар.

Сирийская свободная армия** (ССА): подверглась нападению ИГ2 в юго-западной части Даръа; обстреляла город Африн в северной части Алеппо.

«Тахрир Аш-Шам»: утратила населенный пункт Талят Ад-Даба в районе Западной Гуты Дамаска; обстреляла здание с бойцами САА в квартале Айн-Тарма в Восточной Гуте; понесла потери в столкновениях с САА в районе Джобар в Гуте; нанесла удары по городу Алеппо; вела взаимные обстрелы с САА к северу от Хамы.

Курды: направили подкрепление в район города Ас-Сувар в Дейр эз-Зоре; захватили мечеть Аль-Имам Ан-Навави в Ракке; потеряли одного из корреспондентов информагентства YPG в Ракке.

Международная коалиция: направила новую партию военной техники курдам в провинцию Дейр эз-Зор; нанесла авиаудары в Ракке, погибли около 30 местных жителей.

Провинция Дамаск

Как сообщали информационные порталы Damascus Now и Al Masdar News, вновь вспыхнули столкновения между союзными САА Национальными силами обороны****** (NDF) и исламистскими организациями, дислоцирующимися в районе Западной Гуты Дамаска. Вооруженное противостояние отмечалось вблизи города Бейт Джинн, оккупированного радикалами «Тахрир Аш-Шам». В ходе боев исламисты «Джебхат Ан-Нусры»4 утратили контроль над населенным пунктом Талят Ад-Даба. О потерях сторон в живой силе до сих пор не сообщалось.

На северо-востоке Дамаска в Восточной Гуте сирийские войска и боевики антиправительственных группировок продолжили вести взаимные обстрелы. Как сообщал местный новостной портал Jobar News, ударами подразделений САР были уничтожены по меньшей мере семь радикалов в квартале Джобар. Кроме того, части армии Башара Асада обнаружили разветвленную сеть подземных переходов в районе Айн-Тарма, передавал Facebook-канал (Syria News Network Home). Однако во второй половине дня правительственные силы понесли потери в результате взрыва здания, в котором находились несколько бойцов САА. Об этом сообщал оппозиционный военный источник в Twitter (qalaatalmudiq). Официальные источники данную информацию не подтверждали.

Провинция Алеппо

Обстрелам со стороны боевиков вооруженной оппозиции, базирующихся в западной части региона, в очередной раз подвергся административный центр провинции. Как передавало новостное агентство Damascus Now, ракетные удары пришлись по центральным улицам и жилым районам Алеппо. Данных о пострадавших до сих пор не поступало.

В свою очередь, правительственные ВВС нанесли авиаудары по укрепленным пунктам радикалов в районе деревень Аурм Аль-Кубра и Аш-Шейх Сулейман, сообщал военный источник в соцсети Twitter (Bawaba_hallab).

В северной части региона возобновились столкновения между курдскими отрядами и Сирийской свободной армией (ССА). Под ударами протурецких боевиков оказался город Африн, подконтрольный «демократической армии»**** (SDF).

Провинция Дейр эз-Зор

Демократические силы Сирии**** (SDF) продолжили развивать наступление в районе города Ас-Сувар, расположенного северо-восточнее Дейр эз-Зора. Однако, как сообщал информационный портал Al Masdar News, после полудня боевики «Исламского государства»3 провели внезапную контратаку с участием террористов-смертников, в результате чего курды были вынуждены отступить и затем направить в данный район дополнительные части. Во второй половине дня источники, подконтрольные SDF, утверждали, что город полностью перешел под контроль курдских формирований. Сведения пока уточняются.

Тем временем Соединенные Штаты направили «Демократической армии» новую партию вооружения и военной техники. Американские бронемашины двигались со стороны провинции Хасака в направлении индустриальной зоны Дейр эз-Зора.

Провинция Даръа

В минувшие сутки террористы группировки «Джейш Халид ибн Аль-Валид», подконтрольной «Исламскому государству», активизировали боевые действия в провинции. Новостной портал Smart News Agency сообщал о нападении неизвестных боевиков, предположительно ИГИЛовцев, на отряд Сирийской свободной армии (САА) в юго-западной части Даръа. В результате атаки был убит один из радикалов ССА. Кроме того, в северной части региона на трассе Кафр Шамс — Акраба было активировано взрывное устройство. Согласно местным активистам, за этот взрыв также ответственны ИГИЛовцы.

По данным местного информационного агентства Daraa Now, террористическая группировка, в свою очередь, потеряла одного из высокопоставленных командиров в районе реки Аль-Ярмук. Более подробной информации не поступало.

Провинция Ракка

Курдские подразделения продолжили продвигаться в административном центре региона в рамках финального этапа военной кампании «Гнев Евфрата». Twitter-канал (olay6663) сообщал о столкновениях в квартале Аль-Кахраба, где «демократической армии» удалось захватить мечеть Аль-Имам Ан-Навави. Однако в ходе столкновений был убит корреспондент одного из информагентств YPG.

Поддержку Сирийской демократической армии (SDF) оказывали ВВС антитеррористического альянса, в результате авиаударов которых более 30 мирных жителей, в числе которых женщины и дети, были убиты. Об этом сообщал военный источник в сети Twitter (Mohamadothman1o).

Провинция Хама

Боевики вооруженной оппозиции предприняли новую попытку проникнуть в столицу провинции. Согласно информации агентства новостей Al Masdar News, на одном из КПП силы безопасности задержали радикалов, которые намеревались доставить в Хаму груз с оружием и боеприпасами. Известно, что вооружение поставлялось исламистам «Ан-Нусры», скрывающимся в административном центре региона под видом мирных жителей.

Фиксировались перестрелки между сирийскими войсками и силами вооруженной оппозиции к северу от Хамы в районе городов Кафр Зета, Мурек и Аль-Латамина. Поддержку войскам САР оказывали российские военные самолеты, авиаударами которых были уничтожены ряд командных пунктов, а также часть военной техники радикалов близ границы между провинциями Хама и Идлиб, сообщали корреспонденты AMN.

В районе Акербата продолжили работу объединенные силы ВКС РФ и ВВС Сирии. Ударам союзников подверглись позиции террористов «Исламского государства» недалеко от населенных пунктов Аль-Хирдана, Суха и Абу Хбелят, передавало агентство новостей Smart News.

Ирак

На протяжении дня отмечались вооруженные стычки между силами «Исламского государства» и бойцами правительственной армии Ирака на окраинах города Ар-Рамади, находящегося в восточной части провинции Аль-Анбар. Поступали сообщения о том, что около 50 солдат ВС Ирака были убиты, однако подтверждения данная информация не поучила. Напротив, как передавали новостной портал Iraqi News и Twitter-канал (presssiraq), в результате авиаударов сирийских ВВС были нейтрализованы несколько ИГИЛовцев.

Пятеро местных жителей в провинции Дияла были арестованы по подозрению в сотрудничестве с боевиками террористической группировки. Предполагается, что задержанные работали на одно из подпольных формирований ИГИЛ1.

1 Организация запрещена на территории РФ.

2 Организация запрещена на территории РФ.

3 Организация запрещена на территории РФ.

4 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)