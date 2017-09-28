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Сирия, 28 сентября. Террористы ИГ2 атакуют курдов в районе Аль-Синаа в Ракке. САА лишилась танка в столкновениях с «Тахрир Аш-Шам» в Айн-Тарме в Восточной Гуте Дамаска. Бойцы SDF**** заявляют о захвате города Аль-Сувар в Дейр эз-Зоре, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: совместно с ВВС Сирии наносят удары по опорным пунктам исламистов в районе городов Аль-Латамина и Кафр Зета севернее Хамы.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: потеряли танк Т-72 в столкновениях с радикалами в Восточной Гуте Дамаска; ведут перестрелки с ССА** близ города Тадиф к северо-востоку от Алеппо.

«Исламское государство»: атаковало курдов в квартале Ас-Синаа в городе Ракка.

Сирийская свободная армия (ССА): провела артобстрел позиций курдов северо-восточнее города Африн в провинции Алеппо.

«Тахрир Аш-Шам»: взорвала несколько зданий в квартале Джобар на северо-востоке Дамаска; ведет взаимные обстрелы с САА в районе населенного пункта Аль-Гария Аль-Гарбия в провинции Даръа.

Курды: утверждают, что захватили город Ас-Сувар в провинции Дейр эз-Зор.

Международная коалиция: нанесла пять авиаударов недалеко от городского стадиона в Ракке.

Провинция Дамаск

На северо-востоке Дамаска продолжаются столкновения между радикалами вооруженной оппозиции и правительственными подразделениями. Местное информационное агентство Damascus Now сообщает о том, что боевики антиправительственного формирования «Файлак Ар-Рахман» обстреляли несколько зданий в квартале Джобар. Тем не менее никакой информации о потерях со стороны Сирийской арабской армии (САА) не поступало.

Тем временем в районе Айн-Тарма разворачиваются бои между объединением «Тахрир Аш-Шам» и 105-й бригадой САА. Оппозиционный новостной портал FSA Platform на своей странице в сети Twitter опубликовал видеозапись, на которой запечатлен подбитый радикалами танк Т-72 САА.

Провинция Алеппо

Возобновились боестолкновения между Демократическими силами Сирии (SDF) и радикалами вооруженной оппозиции, выступающими при поддержке со стороны Турции. Согласно информации военного источника в социальной сети Twitter (HalabNow), отряды протурецких боевиков Сирийской свободной армии (ССА) открыли артиллерийский огонь по населенному пункту Катма, расположенному северо-восточнее города Африн. О нанесенном курдским войскам уроне пока не сообщалось.

К северо-востоку от административного центра провинции вспыхнули бои между исламистами «свободной армии» и силами Башара Асада. Противники ведут взаимные обстрелы недалеко от города Тадиф, передает Twitter-канал (azazmedia2011). Очередное столкновение спровоцировали боевики ССА, первые открывшие огонь по позициям армии САР.

Провинция Дейр эз-Зор

Курдский информационный портал Rojava Defense Units вновь сообщает о захвате силами Сирийской демократической армии (SDF) города Ас-Сувар к северо-востоку от Дейр эз-Зора. В данный момент информация проверяется. Напомним, ранее уже поступали подобные сообщения, тем не менее позже они были опровергнуты. К тому же в первой половине дня боевики «Исламского государства»3 провели массированную контратаку на укрепрайоны курдских формирований, задействовав террористов-смертников. Из-за продолжавшихся ожесточенных столкновений курды были вынуждены перебросить подкрепление в этот регион.

Провинция Даръа

К северо-востоку от административного центра региона вновь отмечаются перестрелки между частями Сирийской арабской армии (САА) и радикалами террористического альянса «Тахрир Аш-Шам», во главе которого стоит наиболее радикальная группировка вооруженной оппозиции — «Джебхат Фатх Аш-Шам»4***. Об этом сообщает военный источник в соцсети Twitter (piosawaratown). В ответ на минометные обстрелы боевиков правительственные войска нанесли артиллерийские удары по позициям исламистов в окрестностях населенного пункта Аль-Гария Аль-Гарбия. Никакой информации о потерях сторон не поступало. Напомним, на территории Даръа действует режим прекращения огня между «умеренной оппозицией» и силами САР, однако на отряды «Ан-Нусры» действие перемирия не распространяется.

Провинция Ракка

Информационный портал Sharqiya Observatory, подконтрольный вооруженной оппозиции, сообщает о том, что террористы «Исламского государства» атаковали укрепленные пункты Сирийской демократической армии (SDF) в квартале Ас-Синаа к востоку от центра города Ракка. В данный момент в районе разворачиваются ожесточенные бои.

Между тем авиация западной коалиции нанесла пять авиаударов недалеко от городского стадиона в центральной части столицы региона, передает военный источник на своей странице в сети Twitter (asharqasouri).

Провинция Хама

Российские и сирийские военные самолеты продолжают проводить боевые вылеты, а также разведывательные полеты в северной части провинции Хама. По данным Twitter-канала (qalaatalmudiq), объединенные силы ВВС Сирии и ВКС России нанесли серию авиаударов по укрепрайонам исламистской группировки «Тахрир Аш-Шам» и союзных ей формирований «Исламское движение восточного Туркестана» и «Джейш Аль-Изза» недалеко от населенных пунктов Аль-Латамина и Кафр Зета. Напомним, боевики, дислоцирующиеся на данных территориях, на прошлой неделе предприняли неожиданную попытку наступления в районе города Маан.

Ирак

Агентство новостей Iraqi News сообщает, что иракская Федеральная полиция закончила зачистку районов, недавно освобожденных от оккупации террористов «Исламского государства» на севере провинции Салах Эд-Дин. В ходе венной операции были убиты 52 боевика и четыре командных пункта террористической группировки. Кроме того, были освобождены около 66 деревень. Напомним, одновременно с этим правительственные войска Ирака вместе с бойцами отрядов ополчения «Хашд Аш-Шааби» ведут наступление на ИГИЛ1 в провинциях Аль-Анбар и Киркук.

1 Организация запрещена на территории РФ.

2 Организация запрещена на территории РФ.

3 Организация запрещена на территории РФ.

4 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)