Путин возмущен многочисленными нарушениями в строительной сфере

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Ново-Огарево, 28 сентября. Президент России Владимир Путин призвал членов правительства навести порядок в строительной сфере, где на сегодняшний день наблюдается множество нарушений.

«Говорим бесконечно о дольщиках. И чего? Деньги вкладываем, гасим кое-что, но проблема, она остается. А вот правоохранительные органы докладывают, что кроме дольщиков есть проблемы с незаконной застройкой», — отметил он.

Глава государства подчеркнул, что ситуация с незаконным строительством гораздо серьезнее, чем проблема с дольщиками, учитывая масштабы нарушений.