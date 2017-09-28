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Происшествия
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Россия
Путин возмущен многочисленными нарушениями в строительной сфере
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    Путин возмущен многочисленными нарушениями в строительной сфере

    22:00  28 Сентября 2017
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    Путин возмущен многочисленными нарушениями в строительной сфере

    Ново-Огарево, 28 сентября. Президент России Владимир Путин призвал членов правительства навести порядок в строительной сфере, где на сегодняшний день наблюдается множество нарушений.

    «Говорим бесконечно о дольщиках. И чего? Деньги вкладываем, гасим кое-что, но проблема, она остается. А вот правоохранительные органы докладывают, что кроме дольщиков есть проблемы с незаконной застройкой», — отметил он.

    Путин возмущен многочисленными нарушениями в строительной сфере

    Глава государства подчеркнул, что ситуация с незаконным строительством гораздо серьезнее, чем проблема с дольщиками, учитывая масштабы нарушений.

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    Автор: Геннадий Плющев
    #путин #дольщики #строительство #проблемы
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