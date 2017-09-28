Пентагон: Боевики «Исламского государства» терпят поражение в Сирии и Ираке
Вашингтон, 28 сентября. Боевики так называемого «Исламского государства»2 терпят поражение в Ираке и Сирии. Об этом заявил в четверг представитель штаба возглавляемой США международной коалиции Райан Диллон.
«ИГ1 терпит поражение на всех фронтах, отчаянно пытаясь удержать свои последние укрепленные районы», — подчеркнул американский полковник.
По данным Пентагона, от террористов в Ираке была освобождена территория площадью 42 тысячи квадратных километров, а в Сирии — площадью 44 тысячи квадратных километров.
Напомним, ранее стало известно о том, что в сирийской Ракке пока остаются около 800 боевиков «Исламского государства».
1 Организация запрещена на территории РФ.
2 Организация запрещена на территории РФ.