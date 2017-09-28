Как вовремя сгорел склад в Калиновке. Правда, Петр Алексеевич? — Блогер о подоплеке ЧП под Винницей

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Блогер Yurasumy (Юрий Подоляка) попытался доказать предположение, что пожар на военном складе в городе Калиновка под Винницей мог сыграть на руку президенту Украины Петру Порошенко.

Своими размышлениями Подоляка поделился в своем блоге в Живом журнале и на портале «Военное обозрение».

По словам блогера, первые крики, что пожар на складе — это, мол, «российская диверсия», раздались из стана людей, которые медийно обслуживают лично президента Украины.

«Они наперегонки начали писать тексты, как под копирку. Мол, виноваты диверсанты из России. <…> Это такой злой умысел и юмор от господина Путина», — пишет блогер.

Вторая тема, которую стали активно муссировать в украинских СМИ, в основном с подачи «главного волонтера» Украины Юрия Бирюкова, что, мол, склады были заполнены чуть более, чем наполовину, а значит, ущерб от ЧП для обороноспособности страны не смертельный.

«Загрузка склада была в размере 57%. Кто и зачем вбрасывал инфу про перегрузку склада — риторический вопрос», — успокоил общественность Бирюков.

Однако буквально через несколько часов в Верховной раде ущерб от пожара оценили в астрономическую сумму в 800 миллионов долларов. И это только рыночная стоимость сгоревших боеприпасов, не считая ущерба, нанесенного Калиновке и близлежащим селам.

«Надо было их [сгоревшие снаряды] просто продать и получить в бюджет 800 млн долларов в гривневом эквиваленте, — заявил по этому поводу секретарь по вопросам национальной безопасности и обороны Верховной рады Иван Винник. — А делать победу из того, что мы смогли эффективно обеспечить эвакуацию населения, и этим хвастаться — было со стороны ВСУ совершенно ничтожно».

А еще, отмечает блогер, приводя текст соответствующего распоряжения, ЧП под Винницей побудило руководство ВСУ усилить охрану военных объектов по всей стране.

«Что выглядит как-то странно на фоне якобы ведущейся уже четвертый год войны», — отмечает Подоляка.

В связи с этим у автора расследования возникает серия вопросов к руководству ВСУ. Один из них такой: «Почему до пожара склады не охранялись так же усиленно, как позже, когда это стало не нужно? Где логика? Может, дело вовсе не в диверсантах, которых так никто и не нашел?»

Но если все факты уложить в одну логическую цепочку, то получается, фактически, предательство, пишет автор.

«Засада» в том, что «режим Порошенко торгует дефицитным (на фронте) вооружением и боеприпасами, поставляя их запрещенных режимам и в запретные регионы».

А когда надо скрыть разворовывание и незаконные продажи, склады поджигаются и взрываются, что только за 2017 год произошло уже трижды, напоминает блогер. Кроме того, это способ получить деньги на создание ненужных или изначально устаревших вооружений, чтобы затем сбыть их ВСУ по баснословной цене.

Выходит, те, кто поджигает склады ВСУ, и те, кто за ними стоит, получают огромные выгоды, считает автор расследования.