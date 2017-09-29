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Сирия, 29 сентября. Отряды ИГ2 понесли потери в результате серии неудачных контратак в Дейр эз-Зоре. «Джейш Аль-Ислам»***** лишилась одного из командиров в боях с «Ахрар аш-Шам» под Дамаском. На позиции «Джебхат ан-Нусры»*** в Кунейтре с территории Израиля прибыли 20 бойцов, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: при помощи ВКС РФ установили контроль над двумя поселками на северо-востоке провинции Хомс.

«Исламское государство» (ИГИЛ1): потеряло 15 боевиков и один военный пикап в результате двух неудачных контратак под Дейр эз-Зором; рассчитывает отбить часть позиций внутри «Акербатского котла».

«Джейш Аль-Ислам»: лишилось одного из командиров в боях с «Ахрар аш-Шам» в Восточной Гуте под Дамаском.

«Джебхат Фатх аш-Шам»5 («Джебхат ан-Нусра»4): укрепляет позиции к западу от Алеппо и на севере провинции Хама живой силой и вооружением; пополнила ряды 20 боевиками из Израиля в провинции Кунейтра.

Курды: уничтожили восемь террористов ИГ в ходе боев в старой части города Ракка.

Провинция Дамаск

В результате ожесточенных боев с отрядами группировки «Ахрар аш-Шам» недалеко от населенного пункта Хош ад-Давахира был убит один из командиров формирования «Джейш Аль-Ислам», передает военный источник. Напомним, на территории Восточной Гуты, расположенной в окрестностях Дамаска, регулярно фиксируются вооруженные столкновения между ранее союзными организациями сирийской вооруженной оппозиции.

При этом в районе оазиса в настоящее время действует режим тишины, установленный в рамках процесса деэскалирования. Анклав боевиков в Восточной Гуте входит во вторую зону безопасности, внутри которой запрещено использование любых видов оружия.

Провинция Алеппо

Главари «Джебхат Фатх аш-Шам» и других группировок из террористического альянса «Хайят Тахрир аш-Шам» продолжают стягивать силы ближе к городу Алеппо. На западе от административного центра фиксируется значительное увеличение числа боевиков: дополнительные отряды передислоцируются в районы населенных пунктов Анадан, Хан-Туман и Хан Эль-Асаль. Кроме того, близ поселений Хайян и Баш-Кей радикалами ведутся разведывательные мероприятия.

Как отмечают военные источники, наиболее вероятными направлениями для атак со стороны террористов являются районы Ансар, Хан-Туман и Кафр-Хамра. Общая численность наступательной группы боевиков на переднем крае может достигать порядка 2500 бойцов, еще примерно столько находится в резерве.

Провинция Хомс

Военнослужащие Сирийской арабской армии (САА) при поддержке российских ВКС продолжают постепенную зачистку территорий внутри «Акербатского котла». Так, по данным военного источника, в результате наступления союзных сил боевики «Исламского государства»3 покинули поселки Умм-Тин Эль-Муаллак, Онк Эль-Хав и Мсеид на северо-востоке провинции Хомс.

Тем не менее террористы, все еще остающиеся в окружении, не намерены сдаваться и на настоящий момент все еще продолжают сопротивление. Стало известно, что главари ИГ готовят диверсионные группы боевиков в ряде районов Центральной Сирии, в частности близ поселений Джуб Эль-Джарра, Эль-Хафия, Эль-Хаба, Эль-Мзаббеаль и других, с целью вернуть часть утраченных ранее позиций.

Провинция Дейр эз-Зор

Саперы Международного противоминного центра ВС РФ начали гуманитарное разминирование Дейр эз-Зора, в город прибыли 170 военнослужащих, переброшено 40 единиц специальной техники. Об этом со ссылкой на Минобороны России сообщает ТАСС.

Первым делом саперы разминируют ведущие к больницам, объектам социальной инфраструктуры, водо- и электроснабжения дороги. Пока работа ведется на окраинах города.

Только за первые дни российские саперы проверили восемь зданий, более восьми км дорог и около трех гектаров территории. При этом специалисты Центра обнаружили и уничтожили около 100 самодельных взрывных устройств и 1,5 тыс. взрывоопасных предметов. Всего в Дейр эз-Зоре и прилегающих населенных пунктах российским саперам, по предварительным оценкам, предстоит разминировать до 1,5 тыс. га территории.

Террористы ИГ продолжают оказывать упорное сопротивление под Дейр эз-Зором. Так, около 30 боевиков при поддержке военных пикапов, оснащенных крупнокалиберными пулеметами, и минометов провели две атаки позиций правительственных войск САР на правом берегу Евфрата. Тем не менее оба нападения были отбиты, и исламисты были вынуждены вернуться на исходные позиции. Как сообщает военный источник, в ходе столкновений были ликвидированы 15 террористов и одна автомашина ИГИЛ.

Главари террористической группировки между тем продолжают перебрасывать в район административного центра дополнительное вооружение и осуществлять ротацию боевиков, действующих на переднем фланге. В частности, под Дейр эз-Зор были переброшены отряды радикалов из Аль-Маядина и Абу Кемаля на юге провинции.

Провинция Ракка

В центральной части Ракки по-прежнему разворачивается противостояние между отрядами Демократических сил Сирии (SDF) и боевиками «Исламского государства». Основные бои сейчас фиксируются недалеко от стадиона в старой части города. Кроме того, под контроль курдских бойцов перешел район Аль-Фуркан, передают военные источники. Согласно их сведениям, в результате столкновений в исторических кварталах Ракки курдами было ликвидировано как минимум восемь террористов ИГИЛ.

Бойцы SDF действуют под контролем Соединенных Штатов. Возглавляемая США западная коалиция регулярно наносит авиаудары в поддержку наступления курдов, однако в результате бомбардировок зачастую гибнут местные жители.

Провинция Хама

Отряды боевиков, понеся серьезные потери в боях возле городов Аль-Латамина, Мхарде и Ачан, сконцентрировались на восстановлении боеспособности. Радикалы укрепляют позиции и доукомплектовывают отряды в районе поселков Эз-Зана, Лаха и Телль-Марак. По информации военного источника, общая численность боевиков, базирующихся у линии соприкосновения на севере провинции, достигает порядка двух тысяч бойцов. Кроме того, исламисты вооружены автомашинами с пулеметами, БМП, танком и другим вооружением.

После того как сирийские войска и российская боевая авиация достигли серьезных успехов в битве за Дейр эз-Зор, ситуация на фронте между Хамой и Идлибом значительно обострилась. Так, боевики «Джебхат ан-Нусры» провели серию мощных атак позиции армии САР, а также совершили нападение на отряд российской военной полиции, которая контролирует соблюдение режима прекращения огня в этом регионе. Представители Минобороны РФ связывают активизации действий боевиков с работой американских спецслужб, надеющихся сорвать кампанию ВКС РФ и САА против ИГИЛ в Дейр эз-Зоре.

Провинция Кунейтра

С территории Израиля на позиции террористического альянса «Хайят Тахрир аш-Шам», сформированного вокруг «Джебхат ан-Нусры», близ поселка Джуббата Эль-Хашаб были передислоцированы до 20 боевиков. Отряд вошел на территорию Сирии через пограничный переход «Телль-Акаша», сообщает военный источник. Предполагается, что террористы планируют атаки на позиции правительственных войск САР в этом районе с целью расширить зону контроля над участком дороги Дамаск – Эль-Кунейтра.

Незаконные вооруженные формирования, в том числе «Ан-Нусра», контролируют больше половины провинции. Многие эксперты считают, что поддержку боевикам, в частности, оказывает израильская сторона, которая имеет давний территориальный конфликт с официальным Дамаском, связанный с Голанскими высотами.

1 Организация запрещена на территории РФ.

2 Организация запрещена на территории РФ.

3 Организация запрещена на территории РФ.

4 Организация запрещена на территории РФ.

5 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)