LG выпустила первый смартфон, защищающий от комаров

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Сеул, 28 сентября. Южнокорейская компания LG выпустила смартфон K7i, который имеет может защитить своего владельца от комаров.

Гаджет содержит специальный ультразвуковой динамик на задней панели, отпугивающий кровососущих насекомых. Отметим, что данная технология уже применялась LG при производстве кондиционеров и телевизоров.

Инженеры LG утверждают, что динамик абсолютно безвреден для человека, однако при желании владелец смартфона всегда может заменить заднюю панель на обычную. Стоимость гаджета составляет 7 тыс. рублей.