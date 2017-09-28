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Технологии
LG выпустила первый смартфон, защищающий от комаров
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    LG выпустила первый смартфон, защищающий от комаров

    20:42  28 Сентября 2017
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    LG выпустила первый смартфон, защищающий от комаров

    Сеул, 28 сентября. Южнокорейская компания LG выпустила смартфон K7i, который имеет может защитить своего владельца от комаров.

    Гаджет содержит специальный ультразвуковой динамик на задней панели, отпугивающий кровососущих насекомых. Отметим, что данная технология уже применялась  LG при производстве кондиционеров и телевизоров.

    LG выпустила первый смартфон, защищающий от комаров

    Инженеры LG утверждают, что динамик абсолютно безвреден для человека, однако при желании владелец смартфона всегда может заменить заднюю панель на обычную. Стоимость гаджета составляет 7 тыс. рублей.  

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    Автор: Геннадий Плющев
    #комары #lg #смартфон #отпугивание #динамик
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