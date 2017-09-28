Соловьев ответил на «расследование» Навального: Лучше бы он грудь подкачал

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Москва, 28 сентября. Телеведущий Владимир Соловьев выразил недоумение в связи с интересом Алексея Навального к его недвижимости в России и Италии. Об этом телеведущий заявил, комментируя «расследование» Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального о вилле в Италии, квартире в Москве и даче в Переделкино.

Соловьев отметил, что является состоятельным человеком, чего никогда не скрывал. Он также добавил, что ему непонятны претензии Навального, так как вся его недвижимость задекларирована, а сам он исправно платит налоги.

Телеведущий напомнил, что успешно занимался бизнесом в девяностые годы, благодаря чему является состоятельным человеком. Соловьев также предположил, что Алексей Навальный обладает большим количеством свободного времени, порекомендовав ему обратить внимание на свою физическую форму.

«Лучше бы он в спортзал пошел, грудь подкачал», — сказал Соловьев в комментарии URA.RU.

Телеведущий отметил, что не намерен реагировать на выпады со стороны Навального, так как считает его обычным жуликом и мошенником с двумя судимостями.