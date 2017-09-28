Никифоров заявил о возможности блокировки Telegram в России

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Москва, 28 сентября. Министр связи и массовых коммуникаций России Николай Никифоров заявил о возможности блокировки популярного мессенджера Telegram в России, если компания откажется следовать букве российского законодательства.

«Блокировка Telegram, конечно, возможна. Те компании, которые не будут сотрудничать, они, с точки зрения исполнения закона, подпадут под блокировку», — отметил он.

Никифоров подчеркнул, что у Минкомсвязи нет предвзятого отношения ни к российским, ни к зарубежным интернет-сервисам. Единственное требование, которое к ним предъявляется — это соблюдение российского законодательства.