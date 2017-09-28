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Украина
В долговой яме: эксперт рассказал, почему Украине придется выполнить все требования МВФ
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    В долговой яме: эксперт рассказал, почему Украине придется выполнить все требования МВФ

    20:24  28 Сентября 2017
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    В долговой яме: эксперт рассказал, почему Украине придется выполнить все требования МВФ

    Международный валютный фонд (МВФ) назвал условие предоставления Украине очередного — пятого — кредитного транша. До тех пор, пока на Украине не будет проведена пенсионная реформа, страна не увидит денег МВФ.  

    «Имплементация пенсионной реформы является критически важным вопросом для завершения 4 обзора в рамках программы МВФ. Мы находимся в постоянном контакте с украинскими властями в части имплементации пунктов этой реформы», — цитирует издание Газета.ru слова представителя фонда Уильяма Мюррея.

    Имплементация пенсионной реформы является критически важным вопросом

    Александр Асафов, независимый политический обозреватель, считает, что у Киева сейчас нет иного выбора, кроме как согласиться на все требования МВФ.

    «Пенсионная реформа достаточно давно является предметом обсуждения между МВФ и украинским правительством. Пункт о пенсионной реформе был включен во все версии Меморандума о сотрудничестве между фондом и Украиной. Действительно, это очень непопулярная реформа. Масса граждан Украины из-за нее почувствует себя финансово ущемленными. Реформа включает в себя и отмену выплат работающим пенсионерам, и общее повышение пенсионного возраста, и увеличение пенсионного возраста для тех категорий граждан, для которых он всегда был ниже, чем для всех остальных — я имею в виду, военных, спасателей и т.д. Это закон, направленный на снижение социальной ответственности украинского государства, дабы это самое государство могло сконцентрироваться на других реформах и выплате увеличивающегося год за годом внешнего долга», — заявил Асафов в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей.

    Украинский народ готов стерпеть пенсионную реформу

    Мнение простых граждан, впрочем, сейчас менее всего интересует украинские власти. В общем-то, то, что украинский народ готов стерпеть пенсионную реформу при всех ее минусах, было показано еще какое-то время назад. Руководствуясь своими собственными интересами, парламентская оппозиция — «Батькивщина» Юлии Тимошенко, Радикальная партия Олега Ляшко — уже пытались вывести украинцев на так называемый «пенсионный Майдан». У них не получилось.

    «Все на Украине уже понятно, что на улице ничего не решается, что власть на такие выступления никак не реагирует. В случае же, если выступления являются хоть сколько-нибудь массовыми, на улицы выходят националисты и проводят контр-мероприятия. Народный гнев по этому и целому ряду других вопросов уходит, что называется, в свисток», — поясняет Александр Асафов.

    Деньги МВФ сейчас жизненно необходимы для Украины

    Деньги МВФ сейчас жизненно необходимы для Украины, так как другого источника пополнения бюджета у нее фактически нет.

    «Все возможные другие источники себя не оправдали. Так, к примеру, даже несмотря на то, что Украина является аграрной страной, у нее гигантские проблемы с реализацией собственной пшеницы. В 2018 году Украине предстоит вернуть 18 миллиардов долларов ранее взятых кредитов.  Украина в долговой яме, денег на это нет, а значит, у Киева попросту нет иного выбора, кроме как выполнять все требования МВФ. При этом надо понимать, что пенсионная реформа — только одно из них. Хоть украинские лидеры сейчас любят говорить, что ту же приватизацию сельскохозяйственных земель с участием западных компаний фонд больше не требует, по заявлениям самих представителей МВФ можно понять, что это совсем не так. МВФ имеет целый ряд требований к Украине и не ограничится одной лишь непопулярной пенсионной реформой», — заключает Александр Асафов.

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    Автор: Иван Верихов
    #украина #тимошенко #мвф #транш #ляшко #кредит #асафов #требования #пенсионная реформа
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